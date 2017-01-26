食在台灣候機室 創意行銷美食人文

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桃機變好玩！采盟免稅店負責經營規劃的D區候機室，原有按摩區、健身房，現又加入食在台灣、台灣好行等元素，行銷台灣。

桃機一、二航廈候機室，在免稅店等單位投入規劃，不但視覺享受，更好玩，其中，D區（北邊）候機室由采盟負責，設施包括按摩、圖書館及健身房。其中，D6「好客庄客家文創園區」，有變裝互動設施，D7「霹靂布袋戲」介紹布袋戲文化及展示，D8「兒童遊戲區」跟祈禱室，D3為「嬉遊記藝文體驗館」揮毫體驗。

D2有「E世代電競體驗區」免費的XBOX遊戲，對面為「機場圖書館」，另外，「紓壓休憩區」有按摩椅，跟旁邊店家拿代幣即可使用15分鐘，D1「運動公園」免費健身器材。

最新登場的是D2的「食在台灣」台灣幾乎是三步一小吃店，五步一大餐廳，從北方菜系到南方菜系，從歐美到日韓，包羅萬象。

除此之外，台灣小吃更是具有其特殊的代表意義，與一般市井小民的生活與在地文化是密不可分，特色是就地取材，臨海的區域就發展出一系列「海鮮」特色料理，如蚵仔煎、生炒花枝、海鮮粥、魷魚羹、虱目魚湯等。

傳統農村發展出台菜及醬菜文化；客家、原住民等則有各自的特色料理，城鄉婚喪喜慶聚會更有其別具特色的辦桌文化。台灣夜市更是庶民生活文化的重要代表，近年來更是廣受國內民眾及國外旅客的喜愛，成為台灣獨特的觀光景點。台灣美食不勝枚舉，確實饕家的天堂。

另外，D1「台灣好行」「台灣騎跡」台灣自行車道具有低污染、景觀多樣、人文物產豐富等特性，希望為全民（包含國外遊客）可參與之自行車旅遊活動，打造適合親子或三五好友共騎遊覽，享受單車恣意休閒旅遊，並推廣節能減碳觀念。

采盟免稅店希望藉由自行車旅遊充分體驗台灣之美，傳達台灣自行車新文化，自行車產業深耕，行銷台灣成為國際知名的自行車旅遊目的地，推動自行車旅遊產業及倡導全民樂活的新生活型態。

除了台灣本島以外，還特別介紹金門、馬祖及澎湖等離島的地理景觀、歷史文化及美食美酒等特色景點，希望也可以帶動離島旅遊，成為觀光的新亮點。1060126

(中央社)