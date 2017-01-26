寵物店大火 警消人工呼吸救回毛小孩
新北市板橋區縣民大道一家寵物店今天清晨發生火警，警消獲報後到場救援，救出21隻貴賓犬，其中18隻已失去意識，在場警消單手壓胸或口對口人工呼吸，救回這些毛小孩一命。
消防局近凌晨5時獲報，縣民大道二段一家寵物店冒出大量白煙悶燒，立即派員前往搶救。
警消滅火後，救出店內50隻玩具貴賓犬，但29隻被濃煙嗆死及燒死，另21隻被救出，其中有18隻被救出時已無呼吸或失去意識。
第一大隊小隊長唐健清見狀，請在場救護人員和警以單手壓胸或施予口對口人工呼吸方式，合力救回這些毛小孩一命。唐健清直接對一隻嚴重缺氧的狗狗施予口對口人工呼吸。
唐健清表示，家裡曾養過一隻貴賓，看到貴賓犬奄奄一息，十分不忍心，便立即實施急救。
第一大隊副大隊長黃炳松表示，初步勘查，店內有一間裝有保溫燈照射的寵物飼養空間，初判可能保溫燈過熱爆裂導致起火燃燒，詳細原因還需進一步調查。
店主表示，店內寵物犬約有10多隻是自己飼養，其餘是流浪動物團體從動檢所救出後寄放，非常難過店內起火導致29隻毛小孩喪生。1060126
(中央社)
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