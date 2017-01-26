童仲彥退黨 民進黨：調查繼續進行

遭指家暴妻子引起軒然大波的台北市議員童仲彥宣布退黨，民主進步黨發言人楊家俍（圖）26日說，「他的決定我們可以理解」，但黨仍會繼續相關調查工作，按黨程序處理。中央社記者吳翊寧攝 106年1月26日

遭指家暴妻子引起軒然大波的台北市議員童仲彥今天宣布退黨，民主進步黨發言人楊家俍今天說，「他的決定我們可以理解」，但黨仍會繼續相關調查工作，按黨程序處理。

楊家俍說，目前還沒收到退黨申請，「他（童仲彥）退他的黨，我們黨的調查程序還是繼續進行」。

他說，一般退黨是2年內不能再入黨，如果是被黨開除，最重就是5年不能入黨；等調查小組報告出爐，如果要停權就停權，要開除就開除，在黨籍上會註記。

童仲彥上午在社群網站臉書（facebook）表示，因家庭及個人問題，損及摯愛民進黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

楊家俍受訪表示，目前只有媒體報導，昨天黨已成立調查小組，一切等調查小組報告，照黨規定與程序處理。1060126

(中央社)