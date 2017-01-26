春節假期 台南各醫院門診時間看這裡
明天是除夕，也是春節連續假期的開始，台南各大醫院公布門診時刻，請民眾注意看診時間，以免白跑一趟。
成大醫院除夕（1月27日）起至大年初二（1月29日）休診；大年初三（1月30日）上午開設春節特別門診，下午及夜間休診；大年初四（1月31日）上午及下午開設特別門診，夜間休診；大年初五（2月1日）恢復正常。
奇美醫院中心下設永康總院、佳里分院、柳營分院及台南分院。其中永康總院及柳營分院除夕僅上午門診；大年初一（1月28日）至大年初二休診；大年初三上午門診；大年初四恢復正常。
奇美醫學中心台南分院從除夕至大年初三休診，大年初四恢復正常。
台南市立醫院從除夕至大年初四僅上午開設部分門診，大年初五上午及下午開設部分門診，掛號時間都延到上午8時才開始；大年初六才恢復正常。院方表示，門診資訊請詢市醫官網。
衛福部台南醫院除夕僅上午門診，類流感特別門診上午設在家醫科，下午及夜間都在急診室；大年初一僅上午開設內科及外科，地點在急診室，類流感特別門診也在急診室；大年初二休診，類流感特別門診在急診室；大年初三僅上午開設內科及外科，地點在急診室，類流感特別門診在急診室；大年初四上午門診，類流感特別門診上午在家醫科，下午及夜間在急診室；大年初五上午及下午門診，類流感特別門診上午及下午都在家醫科，夜間在急診室。大年初六恢復正常。
台南市立安南醫院除夕上午門診；大年初一及大年初二休診；大年初三上午門診，下午及晚間僅開設內科及外科各1診；大年初四恢復正常。1060126
(中央社)
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