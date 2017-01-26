童仲彥家暴 柯文哲：打人就是不對

台北市長柯文哲。（中央社）

台北市議員童仲彥傳家暴，市長柯文哲今受訪被問到此事，強調會家暴通常都是性格上需要修正，打人就是不對。

童仲彥一向是力挺柯文哲的議員之一，且過去也常常在臉書貼上與柯同台的合照。柯文哲今表示，他看到家暴新聞後就在想，奇怪他（指童）好久沒聯絡，不知道在忙什麼；是否還是好朋友？柯說，很久沒聯絡了。

媒體追問，童已表達要退黨之意，是否也應該進一步辭掉議員？柯文哲未正面回答，僅嘆氣說，他已經退出民進黨了，但打人一定不對。至於2018年童仲彥若要繼續參選，會不會幫他站台？柯文哲說，那還早。

不過柯文哲也說，既然女方說被家暴6年，其實也蠻想問一下社會局，如果打6年才曝光，那通報機制是否出問題，這案子可以拿出來檢討一下。

(中時)