光之古蹟再現的時空之旅 2017臺北燈節亮點 重現西本願寺

圖/臺北市政府觀光傳播局 提供

位於中華路上的西本願寺古蹟遺址，即將在今年臺北燈節重新復活，透過光影的呈現，重現古寺廟的昔日風華。而這個由藝術家陳愷璜設計的街區「光的美術館」的表現方式，正是今年臺北燈節的重要特色─傳統×創新，以顛覆過去燈節體驗的方式，訴說在臺北西區的「西城故事」。

台北市觀傳局長簡余晏表示，今年臺北燈節邀請超過10位以上的藝術家，將在燈節期間，把臺北西區打造成一個大型的街頭劇場。尤以臺北藝術大學藝術跨域研究所的陳愷璜教授，將在被燒毀的古蹟西本願寺遺址上，以「我們的時光」為名，重現過去的本堂與御廟所，讓來參與的民眾，重新看到西本願寺過去的面貌。目前重現古蹟建築的主要結構已經搭建完成，就等著燈節展開，以光影重現過去優美廟所的身影。

簡余晏表示，西本願寺從1975年被大火燒毀後，臺北市民對於重現西門地區包括西本願寺、西門、中華商場等老臺北西區的歷史記憶，一直都有很高的期待，這次燈節，透過藝術家巧手，能再次看到西本願寺的面貌，是我們努力在重現老台北的開始。

與日本京都古蹟寺廟「西本願寺」同名的臺北西本願寺，有一段淒美滄桑的歷史。位於目前中華路一段西側，長沙街與貴陽街之間的西本願寺建築群，過去的正式名稱為「淨土真宗本願寺派台灣別院」，上兩個世紀開始的臺北布教所，在1901年成為「臺北別院」，並在現地開始建築寺院。1923年，御廟所與鐘樓完工；1924年，佛院住持居住的宿舍「輪番所」建築完成；1932年，臺北別院本堂正式完工落成。

二次大戰結束後，國民政府從日本手中接收回臺灣，西本願寺部分建築成為理教公所，另外一部分，則為警備總部所使用，二二八事件後，成為部分政治犯囚禁的場所。1975年，包括本堂在內的部分建築遭祝融焚毀，僅剩下鐘樓與樹心會館，2006年被臺北市政府指定為市定古蹟，其餘被燒毀的輪番所、參道、本堂、御廟所等遺蹟則為歷史建築。

圖/臺北市政府觀光傳播局 提供

陳愷璜教授的團隊，這次燈節蛋黃區「我們的時光」作品，以所有都是可以回收的環保材質，在西本願寺的遺址，重新把這個在1923年時建造的日式古寺廟，復原成原本的模樣。這個以光影復原古蹟的計畫，是在今年臺北燈節的「蛋黃區」，以西本願寺周邊區域為展出範圍，以園區內光總成示意，再現遺址建築性構作美感，並化身街區「光的美術館」，打破民眾既定的花燈印象，更提供民眾對歷史建物的各種不同的文化藝術想像，帶來一場全新的藝術燈節饗宴。目前作品的主要結構已經搭建完成，就等著燈節展開，以光影重現過去優美廟所的身影。

2017臺北燈節的主題為「Westside Story, Taipei Glory」為期9天的活動期間，訴說更多屬於臺北西區的光榮歷史和故事。更多精彩的節目內容、賞燈資訊，請上2017臺北燈節活動官網查詢，消息陸續更新公布中，請密切鎖定，讓我們一同共赴這難忘的臺北西城年節盛會。

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(中時電子報)