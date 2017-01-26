納管水井水權收費遭反彈 彰縣緊急中止

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彰縣府水利處中止納管水井輔導合法化試辦計畫並停收水井水權規費。（吳敏菁攝）

彰化縣政府水利資源處25日召開說明納管水井輔導合化法作業，研擬先以溪州鄉3村試辦，並得繳納2700元規劃，引起反彈聲浪，彰化縣長魏明谷緊急喊卡，水資處昨晚宣布將待中央研擬配套措施後再行研議配合辦理。

彰縣府水利資源處表示，將中止擬辦溪州鄉舊眉村、圳寮村及溪厝村等3村落試辦計畫及後續作業，同時原先擬訂評估如民眾申辦合法水井，將繳交納管水井水權行政規費，包括履勘費（1000元）、登記費（1200元）及水權費（500元），共計2700元，也將暫停收費。

(中時)