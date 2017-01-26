童仲彥退黨 民進黨：可理解但調查繼續

民進黨發言人楊家俍。（黃世麒攝）

民進黨台北市議員童仲彥疑似家暴案，童仲彥今天在臉書表示，退出民進黨。民進黨發言人楊家俍今天表示，童仲彥退黨可以理解，但黨的相關調查還是會持續進行，也會約談當事人釐清案情。

至於童仲彥退黨是否有受到黨的壓力？楊家俍說，這點他不清楚，民進黨至今也還沒收到退黨申請，童仲彥只是在臉書上發訊息。

楊家俍強調， 童仲彥案一切按照黨的程序處理，因為至今都是媒體報導，黨部也在昨天成立調查小組，一切就等調查小組報告，再按照黨的程序處理。

依據民進黨黨章，退黨黨員2年內不得入黨。

(中時)