NBA》末節領先18分照樣輸 籃網爛透了
就算前3節打完，籃網還以89比71大幅領先作客的熱火，這樣他們仍然贏不了！籃網末節徹底當機，加上前役絕殺勇士的威特斯最後6.8秒投進決勝三分彈，籃網106比109慘遭熱火逆轉擊敗，苦吞3連敗，續以9勝36敗墊底。
為了贏下這場主場勝利，籃網先發中鋒布魯克羅培茲上半場就拿26分，展現強大搶勝欲望，可惜關鍵仍在末節籃網總教練艾金生的調度，眼見一開始就被熱火打出8比0，艾金生的調度卻仍保守消極，且完全反應不及。
重點是艾金生用錯了佛義、利佛特兩名籃網球員，因為兩人光是場上正負值績效，就可看出根本毫無作用，佛義是負7、利佛特負11，到了最後關鍵時刻，艾金生更把全隊第2得分手波達諾維奇放在板凳上，簡直就像提前投降。
羅培茲最後拿下全場最高33分，包含投進生涯新高7顆三分球，不過他在下半場只得7分，證明他的體能下滑速度過快，波達諾維奇拿下17分、5籃板，利維特12分、4助攻，丁維迪10分、5籃板與4助攻。
幫助熱火末節展開反撲，單節轟進38分(籃網只得17分)的兩大功臣，分別是威特斯與艾林頓，威特斯攻下全隊最高24分，且有8助攻、5籃板，艾林頓22分，熱火主控卓拉吉奇17分、9助攻與9籃板，表現相當接近大三元。
(中時電子報)
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