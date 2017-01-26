支持度領先藍綠對手 柯：民調就像股票高高低低
根據本報今日刊出的民調，台北市長柯文哲在藍綠目前浮出檯面的人選中，支持度遙遙領先。對此，柯文哲表示，民調就跟股票一樣，每天高高低低，最重要的是認真把事情做好。
根據《時報周刊》最新民調，藍綠共有12位被點名的可能參選人，柯文哲24.2％支持度領先群雄，勝過藍營支持度最高的前立委丁守中12.4％，台南市長賴清德也只有10.2％。換言之，在藍綠陣營中，目前尚無可以跟柯文哲匹敵的對手。
柯文哲今天表示，民調跟股票一樣，高高低低，每天追股票很累，很多事情呆呆做，時間久了成績就會出來。
他還說，台灣社會常常好像政治除了選舉，就沒其他事可以做，當年他當選前一年，其實還在台大醫院值班，而考第一名的條件就是第二名考得比你差，所以誰會再冒出來，誰曉得？
針對年輕人支持度高，媒體詢問柯文哲如何拉老年人選票？柯文哲說，這就是慢慢做，認真把每天的事情做好，每天想東想西都不用做事了。
(中時)
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