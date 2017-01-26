二殯王牌化妝師 疑洩標案內容被起訴

曾替已故藝人鄧麗君等名人遺體上妝的台北市立第二殯儀館技術員劉素英，被檢舉洩漏標案內容給特定業者，台北地檢署今依瀆職罪嫌起訴劉女。

檢調接獲檢舉，曾於2015年8月約談劉女，並於同年9月搜索業者，據了解，劉及業者均否認涉及不法。

據悉，劉素英擔任遺體美容師已30年，是二殯的「王牌」化妝師，經她巧手美妝的往生者人數上看10萬名，包括歌手鄧麗君、前副總統李元簇的夫人等人在內，都在她的巧手美妝下，走完人生最後一程。

(中時)