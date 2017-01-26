港壹週刊輸官司 付訴訟費7200萬元
香港上市公司霸王國際（集團）控股有限公司公布，已收到香港壹週刊交付的訴訟費港幣1800萬元（約新台幣7200萬元）。
霸王集團在香港交易所網站刊登公布指出，香港高等法院上訴庭及原訟庭於去年底分別下達命令，要求壹週刊向霸王集團支付與官司有關的費用和利息等。
集團方面表示，已收到上述款項。
霸王集團是大陸企業，專門銷售中草藥洗髮水。約於5年前，香港壹週刊曾報導霸王集團的洗髮水「含有二惡烷」，集團方面其後控告壹週刊誹謗。
去年中，法院宣布霸王集團勝訴，裁決香港壹週刊賠償300萬元兼付訴訟費。
據香港蘋果日報，壹傳媒財務總裁周達權表示，1800萬元只是支付霸王的法律訴訟相關款項，與300萬元賠償是兩筆不同的款項。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。