新北瑞芳警分局 推知名景點機動派出所服務
離農曆春節腳步越來越近，治安維護與交通疏導對民眾而言就相對的越來越高，新北瑞芳警分局轄區內都是國際知名的風景名勝地區，每到假日遊客總是絡繹不決，為迅速、有效淨化治安、紓解交通問題，主動接觸民眾，不但能提供最好的服務與關懷，更能拉近警察與民眾之間的距離。
分局只要在春節期間都會在轄區內設置3處機動派出所的據點，讓有需要協助的民眾，就近就能找到服務資源，及時解決問題。
瑞芳分局表示，分局規劃在轄內人潮穿流不息的瑞芳火車站前廣場、旅客最喜歡的山城九份及國際知名的平溪老街均設有機動派出所，「所內」都有配備電腦、印表機等相關設備及器材，可以受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間，還可以兼顧犯罪預防宣導，另外更讓遊客津津樂道的是值勤的員警都是在地通，想去什麼私房景點，問值勤員警就對了，員警都會介紹的一清二楚，也因為這樣民眾與員警之間的距離更拉近不少。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。