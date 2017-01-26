新北瑞芳警分局 推知名景點機動派出所服務

機動派出所定點服務。（瑞芳警提供）

機動派出所定點服務。（瑞芳警提供）

離農曆春節腳步越來越近，治安維護與交通疏導對民眾而言就相對的越來越高，新北瑞芳警分局轄區內都是國際知名的風景名勝地區，每到假日遊客總是絡繹不決，為迅速、有效淨化治安、紓解交通問題，主動接觸民眾，不但能提供最好的服務與關懷，更能拉近警察與民眾之間的距離。

分局只要在春節期間都會在轄區內設置3處機動派出所的據點，讓有需要協助的民眾，就近就能找到服務資源，及時解決問題。

瑞芳分局表示，分局規劃在轄內人潮穿流不息的瑞芳火車站前廣場、旅客最喜歡的山城九份及國際知名的平溪老街均設有機動派出所，「所內」都有配備電腦、印表機等相關設備及器材，可以受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間，還可以兼顧犯罪預防宣導，另外更讓遊客津津樂道的是值勤的員警都是在地通，想去什麼私房景點，問值勤員警就對了，員警都會介紹的一清二楚，也因為這樣民眾與員警之間的距離更拉近不少。

(中時)