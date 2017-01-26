川普任命中國事務專家比爾登為海軍部長

為應對中國在南海軍力的大幅擴張，美國總統川普任命熟悉中國事務的比爾登擔任海軍部長，並準備大幅擴增海軍艦艇數量。2016年10月美國以兩棲攻擊艦好人理查號(USS Bonhomme Richard)進行編隊的戰鬥群前往南海巡弋。（圖／美國海軍）

川普最新任命的美國海軍部長菲利浦．比爾登，美國學者認為這位中國事務專家將可有效應對中國海軍在亞太地區的擴張。（圖／美國海軍學院USNI）

美國總統川普今天任命前軍事情報官員、現任私募基金經理人理人比爾登（Philip Bilden）為海軍部長，比爾登精通中國事務，有豐富了通曉海軍與海洋事務，也網路安全專家。美智庫學者稱，任用比爾登將有效應對中國海權力量的崛起。

據路透社報導，川普將大幅擴張美國海軍的軍力，艦艇數量將從目前的290艘增口到350艘，以應對中國在亞太地區的海軍軍力擴張。本周一川普的閣員提出必須對抗北京在南海擴建島礁的行為後，外界都認為美中的緊張關係將因南海問題而再度升高，大陸媒體也認為雙方有爆發軍事衝突的可能。

原先外界看好對中國態度強硬的前眾議員福布斯(Randy Forbes)出任海軍部長，他曾擔任眾議院軍事委員會海權與軍力小組主席，長期以來對台灣相當友好。比爾登出線獲得任命後，與先前獲任命為陸軍部長的維歐拉(Vincent Viola)相同，都必須獲得參議院的同意。

比爾登與維歐拉兩人都有公職經歷，白宮的聲明中說，「比爾登是個成功的商業界領袖與前任軍事情報官員。將在網路安全事務與亞太區域問題上，為海軍部帶來戰略性的領導與傑出的管理。」

已被川普提名為美國海軍部長的私募基金經理人比爾登受訪談亞洲投資市場

美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)學者卡拉法諾(James Carafano)說，比爾登具有成為傑出海軍部長的所有優點，他熱愛軍旅生涯，具備網路安全專業知識，對中國在亞太地區的海軍勢力崛起有深入了解。

美國海軍學院新聞網站引述前北約最高司令部司令史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)的話說，比爾登「是一位非常傑出的海洋與航海專家，他精通亞洲事務，尤其是對中國，非常地深入。」

比爾登曾在美國軍事情報部門任職10年，最近年退役後成為私募基金的共同創辦人，該私募基金在香港設有辦公室。他另外擔任美國海軍學術基金會執行長與海軍戰爭學院基金會理事，同時也是該學院網路戰爭研究講座主持人。

(中時電子報)