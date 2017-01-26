川普任命中國事務專家比爾登為海軍部長
美國總統川普今天任命前軍事情報官員、現任私募基金經理人理人比爾登（Philip Bilden）為海軍部長，比爾登精通中國事務，有豐富了通曉海軍與海洋事務，也網路安全專家。美智庫學者稱，任用比爾登將有效應對中國海權力量的崛起。
據路透社報導，川普將大幅擴張美國海軍的軍力，艦艇數量將從目前的290艘增口到350艘，以應對中國在亞太地區的海軍軍力擴張。本周一川普的閣員提出必須對抗北京在南海擴建島礁的行為後，外界都認為美中的緊張關係將因南海問題而再度升高，大陸媒體也認為雙方有爆發軍事衝突的可能。
原先外界看好對中國態度強硬的前眾議員福布斯(Randy Forbes)出任海軍部長，他曾擔任眾議院軍事委員會海權與軍力小組主席，長期以來對台灣相當友好。比爾登出線獲得任命後，與先前獲任命為陸軍部長的維歐拉(Vincent Viola)相同，都必須獲得參議院的同意。
比爾登與維歐拉兩人都有公職經歷，白宮的聲明中說，「比爾登是個成功的商業界領袖與前任軍事情報官員。將在網路安全事務與亞太區域問題上，為海軍部帶來戰略性的領導與傑出的管理。」
美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)學者卡拉法諾(James Carafano)說，比爾登具有成為傑出海軍部長的所有優點，他熱愛軍旅生涯，具備網路安全專業知識，對中國在亞太地區的海軍勢力崛起有深入了解。
美國海軍學院新聞網站引述前北約最高司令部司令史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)的話說，比爾登「是一位非常傑出的海洋與航海專家，他精通亞洲事務，尤其是對中國，非常地深入。」
比爾登曾在美國軍事情報部門任職10年，最近年退役後成為私募基金的共同創辦人，該私募基金在香港設有辦公室。他另外擔任美國海軍學術基金會執行長與海軍戰爭學院基金會理事，同時也是該學院網路戰爭研究講座主持人。
(中時電子報)
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