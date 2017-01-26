童仲彥發表退黨聲明後 臉書關閉

台北市議員童仲彥25日召開記者會，回應家暴指控。（報系資料照 池雅蓉攝）

台北市議員童仲彥今早在臉書發表退出民進黨的聲明後，似乎隨即關閉臉書，包括「童仲彥」個人臉書和「台灣阿童 童仲彥」粉絲專頁，目前都已無法瀏覽。

童仲彥今早在臉書貼出退黨聲明，表示「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨。」。

(中時電子報)