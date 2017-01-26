澳網高齡風 納達爾：非常態

納達爾擊敗拉奧尼奇、挺進澳網男單4強後，興奮的躍起握拳慶祝。（美聯社）

澳網今年大吹「高齡風」，女單最後4強包括威廉絲姊妹在內，有3人在34歲以上，就連競爭激烈的男單也讓球迷重溫舊夢，除了25歲的狄米卓夫（Grigor Dimitrov），打入4強的費德勒（Roger Federer）、瓦林卡（Stan Wawrinka）、納達爾（Stan Wawrinka）都已逾而立之年。

難道網壇的年輕化趨勢開始「逆轉」了嗎？至少連納達爾都不認為是如此。

「我覺得現在愈來愈難打了（指對老球員而言），」納達爾指出，網壇現在有批非常出色的新世代，年輕好手很多，「若要再次出現4強全都超過30歲的局面，將會非常困難。」

作為本屆澳網「老而彌堅」的代表之一，納達爾面對接下來的4強對手狄米卓夫，有著8戰7勝的絕佳對戰紀錄，但他仍然認為這會是場艱苦的硬仗。

「他在職網已有多年經驗，也擁有不可思議的天分和潛力，今年開季狀況更是好得不得了。」納達爾說，他預料此役將是硬仗，希望對手也這樣覺得，「我會努力打出我的最佳表現，因為他一定也是信心十足。」

(中時電子報)