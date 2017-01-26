神岡非法宰家禽 查扣鵝鴨屠體逾500隻

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神岡查獲非法屠宰鴨鵝牟利。（陳淑娥翻攝）

非法屠宰家禽現場髒亂不堪。（陳淑娥翻攝）

年關將屆，非法屠宰場蠢動牟利，台中市刑大23日深夜破獲2對夫妻檔非法屠宰家禽，查扣鴨隻屠體452隻、鵝隻屠體86隻、內臟及米血成品等證物，王姓主嫌（62歲）熟知畜牧法，分別以轉換人頭躲過刑罰追訟，王嫌等4人訊後依違反畜牧法移送台中地檢署偵辦。

王姓男子在神岡區崎溝路圳堵段經營家禽畜牧場，警方利用23日周一休市後，推估隔日市場鴨鵝需求大，當天深夜前往查緝非法屠宰場，王嫌、陳女（59歲）、蔡男（70歲）及陳女（71歲）夫妻檔等4人，耳聞車聲立即將燈火關閉，且不理會警方敲門，警方破門而入命嫌犯開燈，驚見大批鴨、鵝屠體，現場髒亂不堪、羽毛燒焦味刺鼻令人作噁。

警方表示，王嫌供稱神岡畜牧場已經營30餘年，之前在台中、苗栗申請合法屠宰場未通過，鵝、鴨活體自南部購買，在畜牧場飼養一陣子後進行屠宰，有些則賣給熟識友人；警方指出，該中型畜牧場飼養數量高達2000隻，設有燙毛機、脫毛機、脫膠機等屠宰設備，一應俱全。

警方指出，王嫌熟知畜牧法，2對夫妻檔已有多次遭處分行政罰鍰紀錄，仍不知悔改繼續從事非法屠宰家禽販賣牟利，4人利用轉換人頭方式躲過刑罰追訟，現場查扣鴨隻屠體452隻、鵝隻屠體86隻、內臟及米血成品等證物，價值約40萬元，證物已移由動保處沒入化製，王嫌等4人依違反畜牧法移送法辦。

(中時)