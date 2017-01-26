年節不敗興 醫師籲注意衛生食勿過飽

過年長假大家趁機難免大吃大喝一番，醫師提醒，享受美食，食勿過飽，也要注意飲食衛生，以免吃壞肚子拖垮美好假期。諾羅病毒群聚頻繁，醫師也籲請大家提高警覺防範。

過年期間到國外旅遊渡假蔚為風潮，內科醫師巫慶仁表示，依臨床經驗，每年農曆年假前後一、兩個月，都是諾羅病毒最盛行或因病毒感染引起急性腸胃炎的好發時期，因此他提醒，國外旅遊一樣要注意飲食衛生。

至於如何避免放大假就罹患急性腸胃炎？巫慶仁建議，民眾不妨謹記下列訣竅「做菜要衛生，洗手洗乾淨，飲食不過量」，如此讓大家的腸胃順順暢暢，歡渡美好假期。

民眾若在年假期間不慎罹患急性腸胃炎，應如何自保？巫慶仁指出，一般治療原則是減少食物攝取，讓腸胃休息。如果不小心吃下被病毒或細菌汙染的食物引起，因為主要症狀是腹瀉，需補充水分、糖分及電解質，否則會脫水虛弱及電解質失衡，尤其是老人和小小孩還會造成休克或昏睡的危險症狀。

他又說，至於吃太多造成腹脹嘔吐，除應減少飲食外，還要觀察腹脹引起的嚴重腹痛，否則嚴重者會變成腸阻塞，需要開刀治療，不可不慎。

諾羅病毒群聚事件主要透過糞口途徑傳染，年節民眾南北人潮往返，為降低諾羅病毒傳播風險，高市衛生局也已針對餐飲公會所屬從業人員及餐飲業者，加強提醒餐飲、烹調場所及器具應保持清潔，並避免生熟食交叉污染，食品從業人員應勤洗手並遵守食品良好衛生規範準則規定。1060126

(中央社)