南投11家醫院 春節維持急診及住院
南投縣政府衛生局協調縣內11家醫院春節維持急診及住院，另外南投、埔基、南基、佑民與埔榮醫院，除夕到初二上午部分門診。
春節將至，為處理年假期間民眾就醫問題，衛生局協調縣內11家醫院維持正常急診及住院服務，其中衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、南基醫院、佑民醫院與台中榮總埔里分院27日（除夕）到29日（初二）上午部分門診，以醫院門診公告訊息為準。
衛生局今天表示，多數醫療機構預計大年初三起陸續開診，民眾春節期間身體不適，除視狀況優先到門診看診，如果到急診室，醫師評估後也會依患者需求，由專科醫師提供醫療服務，另提醒慢性病患提前領藥因應春節假期。
衛生局說，民眾春節假期如果出現輕微急症，如感冒、腸胃炎，可到住家附近診所就醫，方便又省時，就醫前先查詢開診時間，並應避免不必要急診就醫；南投縣春節期間各醫院門、急診時間表，公告在衛生局網站「活動快訊」供民眾查閱。
南投醫院院長洪弘昌說，年節期間是流感好發時期，許多民眾春節期間飲食也較無節制，腸胃疾病患者也較多，提醒民眾做好自我防護，應勤洗手、落實咳嗽禮節、注意營養均衡、勿暴飲暴食，以維護自身及家人健康。1060126
(中央社)
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