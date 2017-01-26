民進黨民調 7成支持今年內完成年改

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民主進步黨今天公布最新民意調查指出，70.4％受訪者支持今年內完成年金改革；另外，「延長勞工退休年金計算基準」及「勞保費率由12％逐年調升至18％」都有6成以上勞工支持。

民進黨發言人楊家俍公布最新民調指出，70.4％支持在今年內完成年金改革，不支持為25.9％。交叉分析，72.5％勞工支持，不支持勞工為25.1％；軍公教看法和整體差異較大，支持在今年內完成改革僅44.2％，不支持比例達55.8％。

85.1％贊成「政府付得起、退休領得到。現在領得到、未來也領得到的永續制度，延長基金壽命，確保退休基金餘額至少一個世代不會用盡」的年金改革目標，不贊成為11％。

交叉分析，勞工贊成為86.8％、不贊成為9.9％；軍公教贊成為88％、不贊成9％。

民調顯示，87.3％贊成每5到10年檢討一次年金制度，不贊成為10.1％。

59.9％贊成「政府提出的年金改革方案，是溫和漸進的年金改革方案，也是最適合目前台灣現況的改革方案」，不贊成比例為34.1％。

問卷列出3個與勞工年金改革項目，民眾贊成度最高的是「年金可攜帶制度」（86.3％），其次是「延長勞工退休年金計算基準」（62.9％）與「勞保費率由12％逐年調升至18％」（61.1％）。交叉分析看，勞工對各項目看法和整體結果相近。

問卷列出6個與公教年金改革有關項目，整體來看，民眾贊成度最高的是「設定地板條款」（82.6％），其次是「延長公教退休年金計算基準」（70.7％）、「18％優惠利率分6年逐年調降歸零」（68.7％）、「退休金請領年齡逐年延後至65歲」（63.1％）、「設定本俸兩倍的60%為天花板條款」（61.9％）與「公保費率由12％逐年調升至18％」（61.1％）。

交叉分析看，軍公教部分，對「設定地板條款」（83.8％）、「設定本俸兩倍的60％為天花板條款」（56.5％）與「公保費率由12％逐年調升至18％」（62.7%）看法和整體結果相近。

至於「延長公教退休年金計算基準」（53.4％）、「18%優惠利率分6年逐年調降歸零」（58.2％）與「退休金請領年齡逐年延後至65歲」（50.8％）的軍公教贊成比例低於整體結果。

民調是在23日到24日進行，訪問20歲以上具投票權公民，完成數1009份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1個百分點。1060126

(中央社)