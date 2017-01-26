變形金剛威震天 拜年說吉祥話不情願

看過電影「變型金剛」大反派「威震天」說中文拜年嗎？好萊塢環球影城規劃農曆新年專區，找來威震天「嗆聲」新年快樂，還有功夫熊貓與悍嬌虎和遊客合照同樂。

威震天（Megatron）的拜年很另類，要他說新年快樂向觀眾拜年討吉利，他卻回嗆「我不會快樂的，除非你是我的食物，哈哈哈.....，讓我吃了你好嗎？」，好說歹說才不情不願揮著機械手臂低吼，新年快樂、新年快樂。

看到不懂中文的觀光客，威震天也沒好聲好氣嘲笑對方，或許「變形金剛」（Transformers）裡，威震天邪不勝正的死對頭柯博文（Optimus Prime），是紅藍相間的造型，有人穿紅色服飾，威震天直喊醜死了。

不過造型討喜可愛的功夫熊貓與悍嬌虎出現在農曆新年專區，大小朋友都笑開懷，尤其熊貓與老虎頻頻抱拳作揖更是討喜，還有去年猴年的喬治猴與啄木鳥大玩偶，舉手投足喜感十足，遊客爭相合影。

農曆新年的專區也懸掛介紹12生肖的紅布條，並描繪每個生肖的屬性，像是屬雞的性格特質包括誠實、精力充沛等。

好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）行銷策略與商務拓展副理陳韻竹說，專區內的燈籠裝飾，以及供遊客享用的特色茶點，還有遊客可許下新年新希望的許願樹，要讓大家吃得玩得都開心。

近年來洛杉磯的觀光客逐年成長，來自亞洲的華人客旅是推升洛城觀光客驟增的主因，好萊塢環球影城規劃的農曆新年專區，也凸顯美國旅遊市場日益重視華人消費者。1060126

(中央社)