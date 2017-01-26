小年夜除夕 高鐵加開4列全車自由座

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台灣高鐵表示，為服務旅客春節返鄉旅運需求，將於今天小年夜及明天除夕分別加開2班次各站停靠南下全車自由座列車（商務車廂除外）。

小年夜加開列車為下午2時5分自南港站發車，下午4時50分抵達左營；另一班晚間7時5分自南港站發車，晚間9時55分抵達左營。

除夕加開列車為上午9時5分自南港站發車，上午11時55分抵達左營；另一班下午2時5分自南港站發車，下午4時50分抵達左營。1060126

(中央社)