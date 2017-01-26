劉德立出席巴拿馬市府協會改選大會

我要評比

中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間25日出席「巴拿馬市府協會」2017年主席改選大會。

巴國住宅暨國土規劃部長艾契雷古（Mario Etchelecu）、次長龔薩雷茲（Jorge Gonzalez）、國會議員奧蒂嘉（Javier Ortega、）SERTV電視台總台長阿巴拉度（Leo Alvarado）及協會各市代表等逾200人出席盛會。

選舉結果阿瓜杜舍市（Aguadulce）市長艾雷拉（Jorge Herrera）獲選4度連任主席職位。

艾雷拉時特感謝劉德立親臨會場以具體行動支持協會；艾契雷古致詞則代表政府向中華民國政府對巴國中央及地方各界之貢獻致謝。

會後，劉德立親向艾雷拉恭賀當選並強調，今後本館將一本初衷在能力範圍內協助「巴拿馬市府協會」，共同為提升巴國有需要人民之福祉而努力。1060126

(中央社)