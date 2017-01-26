厄瓜多惠夜基僑團慶祝106年春節

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旅居厄瓜多第一大城惠夜基市的「惠夜基自由華僑協會」與「惠夜基臺灣商會」當地時間22日在惠夜基東方飯店聯合舉辦慶祝中華民國106年春節餐會，有旅居惠埠的120餘位僑胞出席。

應邀出席的駐厄瓜多代表鄭力城除代表政府向僑胞賀年外，並轉達政府對僑胞的關懷。

本年兩會除舉辦春節餐會外，並辦理全體會員大會選舉會長及監事長改選，由侯莎斌連任「惠夜基臺灣商會」會長，吳正義獲推舉為「自由華僑協會」會長。

餐會後，兩會均辦理摸彩活動，鄭力城並致贈年長者及年幼僑胞新年壓歲金，氣氛熱絡。1060126

(中央社)