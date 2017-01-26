春節遊客多 龍潭警方籲行駛替代道路

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龍潭警方將在春節期間加強交通疏導，也建議民眾行駛替代道路。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區有龍潭觀光大池、石門水庫、小人國、六福村等觀光景點遊樂區，為避免民眾至各觀光景點遇道路交通壅塞，龍潭警方根據往年經驗，發現龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

警方也建議民眾行駛替代道路：往南車輛（往小人國、六福村方向）可供替代之道路：龍潭區大昌路接中豐路往關西南下；或大昌路接中正路、新龍路、接中豐路往關西南下。

往北車輛可供替代之道路：國道3號龍潭交流道：大昌路右轉中興路、大溪員林路、右轉台3線崎頂下坡路段、左轉信義路台3線北上。龍潭區大昌路左轉中正路、左轉台3乙線文化路、直行大溪石園路、右轉員林路2段台3線北上。

(中時)