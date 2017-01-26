北市新任原民會主委 學者陳士章接任
台北市原民會主委陳秀惠請辭獲准，市長柯文哲今宣布，接任者為國立聯合大學設計學院文創學程助理教授陳士章。陳是阿美族人，曾擔任行政院永續會委員、台灣原住民族人文關懷協會理事長等職，他今受訪時表示，上任後，原住民教育、長照會是最重要的兩大施政主軸。
陳士章表示，現在接任原民會算是中繼投手，針對教育部分，前任主委在族語教育上已打好基礎，會繼續推動，而他因為是學者出身，會格外關注教育議題，未來希望能與台北市立大學溝通，讓原住民學生在都會區的技職、學術之路都有好的路徑加以支持。
第二個部分，陳士章強調要做原住民長照，因為過去他也在馬偕醫學院擔任長期照護所兼任助理教授，市長則是醫生，未來會把這塊做好。
先前曾傳出一些原民會主委的可能人選，最後卻是陳士章出線。他說，跨年前有被要履歷，就按照市府的人事程序走，感謝長官願意給機會；就他目前觀察，柯市長是很專業、理性的人，受過的科學家訓練使他不會太感性而是重視SOP，這部分兩人都是學者出身，溝通與工作模式上算是蠻契合的。
(中時)
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