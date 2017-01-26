彰化家扶學子捲衣袖 年前「回娘家」大掃除
彰化家扶中心二林服務處26日進行環境大掃除，特別的是，是家扶扶助高中職生與大專生主動提出，與以往都是社工員號召返鄉服務的動機不同，讓人感受到高中職生與大專生的滿滿幹勁與行動力。
號召這項感人行動是暑假回二林服務處從事志願服務的大專生小安，發現作為暑期課輔安親班教室的大禮堂，牆壁出現許多不知名「無影腳」（黑色鞋印），一樓辦公室和樓梯間都有，主動向社工員提出要協助粉刷牆壁，替二林服務處進行年前大掃除。
小安運用臉書社團，號召了20名高中職生與大專生，進行牆壁粉刷、清洗公務車、整理儲藏室的清掃工作，粉刷牆壁時，更是把留下「無影腳」的5名國小生，邀請來一起進行粉刷，「無影腳」製造者之一阿瑋不好意思的說：「牆壁變得那麼髒，完全沒留意到是自己喜歡靠牆壁的壞習慣造成，現在知道粉刷牆壁的不容易，以後會好好愛惜公物。」
小安說，家扶與是「第二個家」，參與大掃除彼此並不熟識，但彼此有共同的目標，每個參加志工都積極完成自己所負責的打掃範圍，並相互幫忙。
彰化家扶中心王震光主任表示，這樣無私的團結力量，讓人深深感動，確信家扶的孩子都能夠知福惜福、回饋感恩；二林鎮上新開不久的一山紅茶飲簡餐店，特別招待此20名家扶學子中午至店裡享用簡餐，這是最直接與溫暖的鼓勵。彰化家扶中心二林服務處，一直在致力培養南彰家扶學子能經由回饋服務的過程，領悟到自助人助的人生觀，並建立自律的習性、培養多方興趣。
(中時)
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