傅園慧中肯受訪 網友看完火了！
大陸游泳女將傅園慧因一句「我已經用了洪荒之力」，讓她一夕之爆紅，自然、親和風格的她享有超高人氣，而傅園慧也受邀出席今年春節聯歡晚會，近日她接受採訪時，傅園慧一系列耿直回應，引發熱議，還成為微博熱搜。
傅園慧接受專訪被問到，睡前要做什麼事，她表示：「玩手機」，至於一天睡幾小時，傅園慧則回應：「能多睡就多睡，一天睡24個小時都行」，被問到過年喜歡吃什麼，她說：「肉」，再被問到過年最喜歡做什麼，傅園慧也表示吃肉。
傅園慧受訪的中肯回應，讓網友彷彿看到自己，紛紛留言直呼：「這不就是我本人嗎？」、「抄襲我人格」，傅園慧的受訪依舊真實做自己，真實個性大獲好評。
(中時電子報)
關鍵字：傅園慧
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