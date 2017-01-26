士林彩券伯30萬彩券遭竊 警方逮到慣竊

67歲何姓老翁長年在士林夜市擺攤賣彩券，照顧生病的家人，沒想到昨天價值新台幣30萬元彩券不翼而飛，他急得哭了出來，警方循線逮到林姓慣竊。

何姓老翁在士林賣彩券超過10年，不管颳風下雨，都能看到阿伯的身影，他努力撐起家計，讓生病的家人們可以好好休養。隨著春節將近，昨天傍晚6時13分，他照常到士林夜市擺攤，準備趁年前多賺一點好過年，沒想到裝滿彩券的包包被竊，他焦急地哭了出來，不知去哪籌這筆錢。

台北市警局士林分局調查，何姓老翁當天在士林新市場基河路旁擺攤，將裝有「2000、1000、500、300、200、100元等面額的彩券計20本彩券、證件及新台幣3000元」黑色包包，放在隔壁攤位下方即離開，前往超商買咖啡，約3分鐘返回就被偷了。

警方連夜調閱監視器錄影畫面，進而鎖定特定對象，經警方整夜埋伏下，鎖定林姓慣竊，今天凌晨在其位在台北市中山區新生北路住處，起獲報案人遭竊的彩券一批、黑色側背包及其錢包、證件等物品。

林嫌向警方供稱，原想到士林夜市逛街購買雞排吃，看到何姓老翁將其隨身包包放置隔壁攤位下方處，因缺錢起了貪念，才會犯案，警方訊後依竊盜等罪嫌將人移送法辦。1060126

(中央社)