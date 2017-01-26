NBA》詹姆斯連2場大三元 騎士仍吞3連敗

詹姆斯的表情充滿無奈，看來他真的快要受不了騎士高層的態度。(美聯社)

原本就有點不爽騎士拒絕把好友安森尼交易過來的「小皇帝」詹姆斯，這下子恐怕更加抓狂了！詹姆斯26日拿24分、13籃板與11助攻的本季第5次大三元，也是連2場大三元，騎士卻以112比116延長輸給來犯的國王，苦吞3連敗。

不過詭異的是，詹姆斯連2場拿下大三元，騎士卻都輸球收場，就算「愛神」洛夫26日也拿21分、16籃板與5助攻優異表現，厄文20分、6助攻，騎士仍然難逃敗仗命運，看來如同詹姆斯先前所說，騎士真的需要補強改變了。

國王辛苦延長拿下客場勝利的功臣，還是陣中一哥考辛斯，他拿全場最高28分，另有11籃板、9助攻，只差1助攻也拿大三元，達倫柯利生23分、5助攻，阿弗拉洛14分，坦普與李察生各有12分進帳。

(中時電子報)