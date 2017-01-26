MLB》一片金屬片 粉碎費城人23歲新秀棒球夢
7個月前，年僅23歲的投手英荷夫(Matt Imhof)，還馳騁於費城人高階1A，為達成大聯盟的夢想而努力，但誰會想到只是一次的例行練習，一片意外掉落的金屬片，竟讓他賠上了右眼，也讓他的逐夢之旅，就此畫下了句點。
「我看到一道銀色的光閃過，然後我的臉就被金屬打中，」眼睛尚未復原的英荷夫，憶起當時的情景寫道，「我倒地慘叫，一切都停下來了，接著感覺到溫熱的血流出，一路流到嘴角，難以呼吸，」他嘗試著移動，但視線卻逐漸變得模糊。
一切發生得太快，讓英荷夫措手不及，他被送到醫院後，醫生馬上斷言他的眼睛無法治好，接著他前往邁阿密，移除眼睛、裝上義眼，經7個月的休息後，他決定告別球壇，「我知道很多人希望我繼續，我想跟他們說聲謝謝，傷勢沒有讓我停下腳步，事實是20年後的今天，我必須轉換跑道。」
英荷夫在2014年於第二輪被費城人選中，表現優異讓他該年一路拚上1A；隔年直接從高階1A起步，截至去年受傷前，也還有12勝8敗戰績，如今因為一場意外，他被迫提前與熱愛的棒球說再見。
(中時電子報)
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