惡性腦瘤標靶新藥 盼帶來治療曙光
長弘生物科技公司與花蓮慈濟醫院26日簽署新藥開發合作意向書，並委託花蓮慈濟醫院執行「以標靶新藥 Cerebraca® wafer治療惡性腦瘤之第I/IIa期人體臨床試驗」，測試新藥用在人體的安全性及有效性，盼在未來能夠幫助需要治療的惡性腦瘤病人。
惡性腫瘤持續高居國人十大死因之首，根據美國癌症協會 ( American Cancer Society, ACS )以及美國腦瘤病例登錄中心 ( Central brain tumor registry, CBTRUS ) 的統計報告顯示，每年估計約有兩萬筆的腦瘤新病人被確診，臺灣每年約有四百名惡性膠質腦瘤新病例。
長弘生技的新藥開發團隊於五年前技轉得花蓮慈濟醫院和國立東華大學之關鍵技術，以正丁烯基苯酞 (Butylidenephthalide，簡稱BP)開發標靶抗癌藥物，以生物可分解性生醫材料 p(CPP-SA)製成 Cerebraca® wafer。標靶基因是Axl/EZH2/SOX2，端粒酶 (telomerase)及去氧核醣核酸修復酶 (O6-methylguanine-DNA-methyltransferase)。標靶抗癌藥物會緩慢釋放擴散至周邊腦組織，清除手術未摘除乾淨之腫瘤細胞。
長弘生技公司已完成Cerebraca® wafer PIC/s GMP生產，於二○一六年八月起，陸續通過美國藥物食品管理局 (FDA)及台灣衛福部 (TFDA) 之新藥臨床試驗許可。長弘生技周姵妏董事長表示，這項台灣本土開發、振奮醫藥界的癌症小分子標靶新藥，已使臺灣新藥研發邁入新里程，今年上半年在花蓮慈濟醫院及三軍總醫院展開之I/IIa期臨床實驗，希望能順利進行，及早嘉惠患者。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。