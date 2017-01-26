惡性腦瘤標靶新藥 盼帶來治療曙光

長弘生技董事長周姵妏(左)與慈濟醫院院長林欣榮簽約。(楊漢聲翻攝)

盼能為患者帶來新曙光。(楊漢聲翻攝)

長弘生物科技公司與花蓮慈濟醫院26日簽署新藥開發合作意向書，並委託花蓮慈濟醫院執行「以標靶新藥 Cerebraca® wafer治療惡性腦瘤之第I/IIa期人體臨床試驗」，測試新藥用在人體的安全性及有效性，盼在未來能夠幫助需要治療的惡性腦瘤病人。

惡性腫瘤持續高居國人十大死因之首，根據美國癌症協會 ( American Cancer Society, ACS )以及美國腦瘤病例登錄中心 ( Central brain tumor registry, CBTRUS ) 的統計報告顯示，每年估計約有兩萬筆的腦瘤新病人被確診，臺灣每年約有四百名惡性膠質腦瘤新病例。

長弘生技的新藥開發團隊於五年前技轉得花蓮慈濟醫院和國立東華大學之關鍵技術，以正丁烯基苯酞 (Butylidenephthalide，簡稱BP)開發標靶抗癌藥物，以生物可分解性生醫材料 p(CPP-SA)製成 Cerebraca® wafer。標靶基因是Axl/EZH2/SOX2，端粒酶 (telomerase)及去氧核醣核酸修復酶 (O6-methylguanine-DNA-methyltransferase)。標靶抗癌藥物會緩慢釋放擴散至周邊腦組織，清除手術未摘除乾淨之腫瘤細胞。

長弘生技公司已完成Cerebraca® wafer PIC/s GMP生產，於二○一六年八月起，陸續通過美國藥物食品管理局 (FDA)及台灣衛福部 (TFDA) 之新藥臨床試驗許可。長弘生技周姵妏董事長表示，這項台灣本土開發、振奮醫藥界的癌症小分子標靶新藥，已使臺灣新藥研發邁入新里程，今年上半年在花蓮慈濟醫院及三軍總醫院展開之I/IIa期臨床實驗，希望能順利進行，及早嘉惠患者。

(中時)