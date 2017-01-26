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1月26日中視午間新聞搶先看

今天1月26日的中視午間新聞搶先看：

小年夜漸回暖 國道估下午３點湧車潮

隨著水氣逐漸遠離，降雨趨緩，今天小年夜大部分地區會回到多雲到晴的穩定天氣，氣溫回暖; 國道交通部分，預計下午三點就會開始湧現車潮。

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逾14萬人擠爆機場 籲提早３小時報到

新春期間桃機預計，單日入出境人數最多的一天將會是2月3日的14萬2千400人，還有就是2月5日的14萬1千2百人，呼籲民眾提早３小時報到，以免延誤。

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寵物店大火29死 警消口對口CPR救狗

新北市板橋一間寵物店，凌晨發生火警，店內50隻玩具貴賓犬被救出時、有18隻幸命垂危，警消口對口人工呼吸搶救毛小孩，但還是有29隻不幸喪生。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)