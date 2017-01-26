年改民調 軍公教71.9％勞工32.7％不認同政院版

民進黨發言人楊家俍發布年金改革民調結果。（黃世麒攝）

民進黨中央今天召開「年金改革」民調記者會，民調顯示，認為政府提出的年金改革方案溫和漸進、最適合目前台灣現況的改革方案？不認同的勞工還是有32.7%、軍公教更是高達71.9%不贊成。

此外，民進黨發言人楊家俍表示，此民調還外加追問，有關蔡英文總統年金改革前後的滿意度等看法。年改前後跟其他民調對照，整體支持度增加7到10%，對蔡英文滿意度有43.9%，執政信心為53.2%。

楊家俍指出，民調顯示，是否支持今年內完成年金改革，勞工有72.5%支持，僅有25.1%不支持、軍公教則有44.2%支持、55.8%不支持。至於這次年改是希望建立「政府負得起、退休領得到。現在領得到、未來也領得到」的目標，贊成勞工有86.8%，9.3%反對、軍公教88%贊成、9.9%反對。

是否贊成每5到10年定期檢討年金制度，贊成87.3%、不贊成10.1%；其中90.3%的勞工贊成，8%不贊成、軍公教77.2%贊成、19.7%不贊成。針對政府提出的年改方案，是否為溫和漸漸的改革，平均贊成的有59.9%、不贊成34.1%，交叉分析61.6%的勞工贊成，32.7%的勞工不贊成、軍公教則僅有25.4%贊成，71.9%不贊成。

勞工年金改革方面，針對增設年金可攜帶制度，平均86.3%贊成，其中勞工87%贊成、軍公教89.6%贊成；勞工退休金投保薪資平均採計期間延長到180個月，平均62.9%贊成，其中勞工64.7%贊成、軍公教53.9%贊成；勞保費率逐年調升到18%，平均61.1%贊成，其中勞工60.2%贊成、軍公教68.1%。

楊家俍說，民調顯示，年紀愈輕的民眾，這次年改支持度愈高，更渴望完成年金改革；40歲以下的軍公教也有超過7成以上支持年改永續方案。對於「18%優惠利率分6年逐年調降歸零」，40歲以下的軍公教受訪者有73.3%支持；「公保費率由12%逐年調升至18%」，40歲以下的軍公教受訪者也有73%支持。

調查日期為1月23日到24日，電訪對象20歲以上公民，完成數1009份，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3.10%，加權方式為年齡、性別、戶籍。

(中時)