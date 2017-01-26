救毛小孩如救人 消防員對貴賓犬人工呼吸

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愛寶寵物店火警，警消搶救毛小孩。（葉書宏翻攝）

愛寶寵物店火警，警消搶救毛小孩。（葉書宏翻攝）

愛寶寵物店火警，警消搶救毛小孩。（葉書宏翻攝）

消防員搶救貴賓犬，對牠進行人工呼吸。

位於新北市板橋區縣民大道的「愛寶寵物店」今凌晨4時許突然起火燃燒，警消獲報到場，搶救出21隻貴賓犬，其中1隻救出後逐漸昏迷，第一大隊小隊長唐健清立即給予口對口人工呼吸，將牠從鬼門關前救回，警消入內發現有29隻貴賓犬命喪火場，詳細起火原因待進一步釐清。

消防局今凌晨4時許獲報，板橋區縣民大道的「愛寶寵物店」驚傳火警，店內悶燒，濃煙不竄出，警消撲滅火勢後，搶救出21隻貴賓犬，立即給氧，其中1隻救出後逐漸昏迷，小隊長唐健清幫毛小孩立即給予口對口人工呼吸、施作心肺復甦術，將牠從鬼門關前救回。

警消研判，寵物店內中央有個大型保溫燈破裂，周圍明顯碳化嚴重，疑似是起火處，不排除因過熱釀災，詳細起火原因待進一步釐清。

唐健清指出，確定無人員受困後，發現店內有很多貴賓犬躺在地上，立刻展開救援，因為家中曾養過貴賓犬，看到牠們奄奄一息，沒有想太多，就立刻給予急救。

(中時)