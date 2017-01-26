童仲彥遭指家暴 柯文哲：打人就是不對

台北市長柯文哲今天接受媒體聯訪表示，施暴者通常都是性格上須修正，打人就是不對，且他與台北市議員童仲彥已很久沒聯絡。

遭指家暴妻子引起軒然大波的童仲彥上午在社群網站臉書（facebook）表示，因家庭及個人問題，損及摯愛民主進步黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

柯文哲受訪表示，他昨天看到新聞後，突然發現已好久沒跟童仲彥聯絡，不曉得童仲彥在忙什麼。1060126

(中央社)