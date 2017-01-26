川普掀移民戰 庇護城市Q&A

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美國總統川普今天誓言，新政府將嚴厲打擊全美各地保護無證移民的「庇護城市」。

從紐約到洛杉磯，這類城市、郡或州約有300個，散布全美，當中許多自川普勝選後便誓言保護住在國內估約1100萬名的無證移民。以下是法新社整理的「庇護城市」問與答。

●何謂「庇護城市」？

這是指美國城市、郡或州拒絕協助或與聯邦移民官員合作，藉此保護無證移民免遭驅逐出境，例如紐約或加州。這類城市通常不讓當地警察向他們互動的人訊問移民身分。

他們也拒絕拘留移民當局帶來的人，或在預定釋放日期之後繼續關押疑似無證移民。

洛杉磯1979年成為首批庇護城市之一，許多信仰社區開始為中美洲逃離衝突的難民和無法獲得庇護的移民提供避難處。

根據非營利組織「移民研究中心」（Center for Immigration Studies），全美約有300個庇護城市。

●庇護城市現在面臨的狀況？

川普今天簽署的行政命令，恐會讓拒絕與移民官員合作的城市拿不到聯邦經費。

這類經費可能占去1個城市預算一大部分。根據美國有線電視新聞網（CNN），光是紐約就可能失去104億美元社福和其他計畫聯邦經費。

移民研究中心政策研究主任豐恩（Jessica Vaughan）表示，最可能砍經費的聯邦單位是司法部。司法部通常會補助地方執法機關，尤其是協助犯罪受害者和防範恐怖攻擊。

●雙方論點？

擁護陣營認為，對於數以百萬計在美工作和繳稅的無證移民，以及可能被針對與驅逐的人，庇護城市能提供他們所需的保護。

他們也堅稱，庇護政策會鼓勵無證移民通報犯罪並配合警察調查，因為知道這樣做不會讓他們的法律身分招致不必要的關注。

內華達大學移民診所負責人凱根（Michael Kagan）表示，根據美國憲法，州和地方政府有權拒絕幫助執行聯邦法。

庇護城市的批評者則認為，這些政策與聯邦法背道而馳，這類城市最終會藏匿罪犯且危害公眾。（譯者：中央社盧映孜）1060126

(中央社)