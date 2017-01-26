張善政不想選北市 藍委許毓仁：他是最佳人選

前行政院長張善政被看好參選2018台北市長選舉，不過張善政多次公開表示沒意願。藍委許毓仁在臉書上指出，張在卸任之後，許也常常去跟他請益有關科技政策、數位政府相關議題，言談之間，許認為張仍對公共事務有極大熱情，「張院長是最佳人選。」

許毓仁表示，雖然張善政前院長推辭，他仍認為張還是一個台北市長的絕佳人選。許從行政院青年顧問團開始與張接觸，張臨危授命接下院長職務，雖說是看守內閣，但是張有守有為，不卑不亢，執行力十足到位，遇到的幾個危機，都處理得宜圓融，如台南地震，也第一時間親身到訪，親民作風，令人感動。

許毓仁也指出，在青顧團期間，我近身觀察，他對下屬諄諄有禮，對外界意見多能採納與他溝通是相當暢通舒服的。此外，張是跨國企業出身，對於成本管控、科技脈動、國際趨勢、管理都有經驗，他在任時常常關注資安領域，也跟科技新創社群有良好互動，「一個好的領導者，必須要能擘畫願景，有精準的執行力和包容的同理心，以上綜合特質，張院長是最佳人選啊。」

(中時)