陸客不來加年金改革 張景雲憂觀光業兩頭空

陸客減少衝擊觀光業，過去有許多人上街示威抗議。(中時資料照)

2016年12月18日，陸客來台旅遊人數銳減，原本人潮絡繹不絕的台北士林夜市，用餐時間仍有不少店家冷冷清清。(中時資料照)

兩岸關係急凍，陸客來台人數驟減，衝擊台灣觀光產業。台灣旅遊協會創會長兼現任秘書長張景雲接受媒體採訪憂心表示，今年不只陸客會再減少，蔡英文政府推年金改革，恐讓台灣國民旅遊的主力「軍公教」都會減少出遊，最慘就是兩頭空。張直言這2年恐怕會不太好過。

根據《中評社》報導，張景雲表示，以前陸客要來，人數都是台灣控制，但現在已完全受制於大陸。且來台大陸交流團跟經貿考察團實際上已減少65%，因陸方認為蔡英文政策搖擺不定，來台沒意義，徒增麻煩而已。

2016年大陸赴日本遊客超過600萬人次，赴南韓超過800萬人次，泰國更衝到877萬人次，都比2015年成長近百萬或百萬以上人次，唯獨台灣減少將近20%，從400萬掉到320萬。

張景雲憂心認為，今年陸客恐怕還要銳減15%，恐剩280萬左右。但雪上加霜，觀光業除了少了陸客，也因為蔡英文政府力推年金改革，讓軍公教擔憂退休金問題。張坦言「軍公教」是台灣國民旅遊最大宗主力，現又減少這群人的消費，最慘的情況就是兩頭空。

(中時電子報)