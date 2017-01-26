陸客不來加年金改革 張景雲憂觀光業兩頭空
兩岸關係急凍，陸客來台人數驟減，衝擊台灣觀光產業。台灣旅遊協會創會長兼現任秘書長張景雲接受媒體採訪憂心表示，今年不只陸客會再減少，蔡英文政府推年金改革，恐讓台灣國民旅遊的主力「軍公教」都會減少出遊，最慘就是兩頭空。張直言這2年恐怕會不太好過。
根據《中評社》報導，張景雲表示，以前陸客要來，人數都是台灣控制，但現在已完全受制於大陸。且來台大陸交流團跟經貿考察團實際上已減少65%，因陸方認為蔡英文政策搖擺不定，來台沒意義，徒增麻煩而已。
2016年大陸赴日本遊客超過600萬人次，赴南韓超過800萬人次，泰國更衝到877萬人次，都比2015年成長近百萬或百萬以上人次，唯獨台灣減少將近20%，從400萬掉到320萬。
張景雲憂心認為，今年陸客恐怕還要銳減15%，恐剩280萬左右。但雪上加霜，觀光業除了少了陸客，也因為蔡英文政府力推年金改革，讓軍公教擔憂退休金問題。張坦言「軍公教」是台灣國民旅遊最大宗主力，現又減少這群人的消費，最慘的情況就是兩頭空。
(中時電子報)
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