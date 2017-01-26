鄭爽素顏直播 閨房曝光素到驚呆網友
大陸女星鄭爽人氣很高，但她近來在網上選擇低調，幾乎銷聲匿跡，讓不少人很好奇她的近況。沒想到昨日她突然開直播，短短一小時就有百萬粉絲觀看，鄭爽完全素顏入鏡、簡單作菜、陪粉絲聊聊天，但樸素到不行的房間，卻讓許多人很意外！
鄭爽昨開通直播，不過不同於許多藝人或網紅，她完全素顏、沒開美顏濾鏡、頭髮也沒特別整理，更穿著可愛的「熊大」T恤入鏡，光是造型就已讓許多網友為之瘋狂，認為這才是真正的居家直播。
簡單的作菜、陪粉絲聊天外，更讓一票網友驚呆的，是鄭爽閨房的樸素，就像許多人住的套房一樣簡單，她更簡單帶粉絲參觀一下房內，光是家有裁縫機就讓人驚呆，裁縫機上的花睡褲，更讓粉絲為之瘋狂，大讚「鄭爽真的太沒包袱了！」
(中時電子報)
關鍵字：鄭爽
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