國道1號南下彰化至埔鹽系統 開放路肩通行

我要評比

國道１號彰化縣路段目前車潮正常，研判下午3點南下車流會湧現。（吳敏菁攝）

春節連續假期前一日「小年夜」，國道警察第三大隊依據高速公路局提供之車流量，研判今天下午15時開始南下車流湧現，預估除夕（27日）達到車流高峰。今天上午11時許已增加開放南下彰化至埔鹽系統（199.4至204.4公里）路肩通行，疏解車潮。

國道警察第三大隊交通組長賴協駿表示，小年夜上午第三大隊大隊轄線車流正常，南下彰化系統至彰化路段車流較多，中區交控中心通報先開放南下168.3至173.6公里處路肩通行，豐原至大雅路段，接著又開放南下彰化至埔鹽系統（199.4-204.4公里）路肩通行。

(中時)