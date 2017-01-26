奪命實驗！小數點出錯 大學生攝入100倍咖啡因

諾桑比亞大學（Northumbria University）。（圖/維基百科）

位於英格蘭東北部城市紐卡斯爾的諾桑比亞大學（Northumbria University），在進行一項實驗時，因為小數點放錯位置，差點「殺」了2名學生！

BBC報導，事件發生在2015年3月，2位學生志願參加一項測試咖啡因對運動狀況影響的實驗。該實驗設計的咖啡因用量是0.3克，但實際卻使用了30克，導致兩名學生在實驗中攝入的咖啡因相當於每人喝了300杯咖啡，兩人因此出現嚴重身體反應，被送往醫院接受重症監護。

目前兩名學生的身體狀況恢復，但其中一名學生仍有短期記憶喪失的症狀。據了解，錯誤的發生是因為用藥劑量的計算是用手機計算得到的，小數點點錯了位置，也沒有做風險評估。法院判罰諾桑比亞大學40萬英鎊。

(中時電子報)