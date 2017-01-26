維權人士譴責川普拿穆斯林開刀

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移民和難民維權人士今天譴責白宮暫停接受難民及暫停核發中東和北非7國民眾簽證等計畫，認為此舉鎖定穆斯林，徒增美國的不安全。

路透社報導，路透社看到美國總統川普（Donald Trump）可望未來幾天簽署的草擬行政命令，將阻止戰亂頻仍的敘利亞難民入境美國，並暫停核發簽證給敘利亞、蘇丹、索馬利亞、伊拉克、伊朗、利比亞和葉門等穆斯林人口居多的中東和非洲國家移民，當局也正研究永久做法。

要求不具名的多名助理和專家指出，川普也可望下達為期數月的禁令，規範除逃避迫害的宗教少數群體之外，在有更積極的審查做法之前，難民將不得進入美國。

川普政府的目的是要阻止美國發生伊斯蘭暴力，但外界批評，相關措施使美國歡迎各種移民的名聲遭到玷汙。

新澤西州高地公園歸正教會（Reformed Church ofHighland Park）牧師卡柏戴爾（Seth Kaper-Dale）說：「總統須知，才就任幾天就去助長這種敵意，讓自己變成十足的傻蛋，這會在全球掀起反美暴力。」他說，新澤西州高地公園歸正教會去年在該州協助下安置28個難民和尋求庇護家庭。

穆斯林民權組織美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）執行董事阿瓦德（Nihad Awad）說：「我們認為，穆斯林是這些命令唯一目標。」

阿瓦德在華府召開記者會說：「這些命令證實總統選戰期間出現的伊斯蘭恐懼症和非美政策提案，令人不安。」（譯者：中央社何宏儒）1060126

(中央社)