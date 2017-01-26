活化旗津百年洋樓 助旗後聚落再現風華

隱身旗津老街的旗後聚落，曾是高雄最繁華的聚落之一，青年團隊以百年洋樓為據點，將社區景點串聯成導覽路線，希望以老屋再生及聚落串聯重現昔日風華。

位於高雄西南側的旗津島，以特色海產及港邊風光廣受觀光客歡迎，隱身在老街中的旗後聚落，曾為高雄最古老、最繁華的聚落之一，一群青年以新泰記商號舊址「永安發」為據點，向教育部青年發展署申請青年社區參與行動計畫並獲得補助，要以老屋再生及聚落串聯重拾旗津昔日風華。

永安發青年團隊表示，他們將社區景點串聯成導覽路線，並繪製旗後聚落巷弄地圖，同時舉辦大宅開門活動，讓聚落居民由過去的活動參觀者，轉變為社區行動參與者，為自己的宅第進行導覽。

此外，團隊也以「永安發」過去的商號歷史為題，設計「新泰記冷泡茶」來為此加值，希望透過閒置空間再利用，活絡在地歷史文化價值的傳遞，將「永安發」定位成旗後聚落遊客資訊中心。

雖然在團隊和居民努力下，旗後聚落逐漸展露不同以往的遊歷價值，但仍有不少困境有待克服。

團隊成員吳俊頡指出，市府想展開都市更新，但未考慮聚落保存，當地豐富歷史文化也被繁鬧的海產街與批貨商品掩蓋焦點，而「永安發」舊址目前處於無屋頂的結構，但夏天多颱的氣候也考驗場地穩定性，活動舉辦深受天候影響。

儘管行動過程困難重重，但吳俊頡表示，「永安發」是目前立面最完整的清代紅磚洋樓，未來仍會透過逐步修整的方式，保存台灣珍貴的歷史建築，也期待更多年輕人響應永安發青年團隊的行動，打造不一樣的旗津之旅，再現百年聚落風華。

永安發青年團隊在106年農曆新年期間，也特別與旗後社區合作，推出旗後聚落小旅行、免費商店活動、以及旗津夜遊探索等活動，希望藉由行動，讓遊客認識旗後的重要歷史文化價值。1060126

(中央社)