流感重症婦住院10個月 終於走著出院
「終於可以回家和家人團圓、吃年夜飯了！」去年3月因流感併發肺炎、重度昏迷的李姓婦人，在歷經32天葉克膜搶救、十個月復健，終於在小年夜前出院返家，出院前她也特別感謝把她從鬼門關搶救回來的林新醫院醫療團隊，並呼籲民眾：察覺身體有狀況一定要盡速就醫。
58歲的李女士105年3月因流感導致肺炎、併發敗血症送台中林新醫院急診，到院時因雙肺幾乎失去功能心跳一度停止10分鐘，經葉克膜32天的搶救與30天急性洗腎，肺部與腎臟才逐漸恢復功能，於住院後第42天清醒，也展開以院為家漫長的復健。
她回憶，剛醒來時氣切讓她無法正常開口說話，雙手無力連按平板也沒辦法按，經過10個月的復健治療，如今她面色紅潤、精神飽滿、聲若洪鐘，已經能拿著拐扙走路，生活上的一切也慢慢回到原來的步調，趕在小年夜出院回到久違的家讓她非常的開心。
林新醫院急重症團隊26日上午也為她安排茶會，慶祝她重獲新生，李女士則由她的一對兒女陪同，向每位照顧她的醫護人員一一道謝，現場充滿溫馨、感恩的氣氛，李女士一一向醫護人員致謝，哽咽表示，「感謝你們讓我的生命重生，我一定要活得好好的。」
對於只是一場流感，竟讓她到鬼門關走一遭，李女士也呼籲民眾：察覺身體有狀況一定要儘速就醫，並且依照醫護團隊建議進行治療，要把自己放心交給醫生，因為他們是最專業的。
(中時)
關鍵字：流感重症
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