天冷射殺高雄金獅湖鴨子進補 2男被逮
高雄市三民區金獅湖風景秀麗，湖上常有成群鴨子優游其間，最近天氣轉冷，竟有不肖之徒把腦筋動到這些鴨子身上，兩名男子以彈弓彈射魚箭射殺綠頭鴨及番鴨，準備煮成薑母鴨大快朵頤，警方獲報及時逮人；兩名嫌犯供稱，以前曾抓過金獅湖的鴨子，肉質鮮美，近日天氣轉涼才想到再抓鴨來進補。
前天凌晨，高市警方獲報於金獅湖畔有人意圖持弓箭射殺鴨子，警方立即趕往，果然看到兩隻已氣絕身亡的綠頭鴨及番鴨，及獵捕用的彈弓、魚箭、複合弓箭、捲線器、手電筒等犯案工具，兩隻鴨子已慘遭割喉放血並拔毛，兩名歹徒那嫌（34歲）及阮嫌（20歲）正磨刀霍霍，準備宰鴨煮食。
兩人坦承並非第1次相約至此獵鴨，嫌犯供稱，由於先前獵到的鴨子肉質鮮美加上近日天氣轉涼，故再次前來獵殺打算一飽口福。
警方調查，那嫌先以弓箭狙殺4箭未果，改由阮嫌以彈弓彈射魚箭並於箭尾綁上捲線器，方便射中目標後拉回獵物，並已於車上備妥野炊器具，準備將此次獵得的兩隻鴨子煮成冬日美食「薑母鴨」。
警方指出，兩嫌行為已觸犯動物保護法25條1項，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害動物致其肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上。
(中時)
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