吳新興：僑胞是國力延伸

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僑務委員會委員長吳新興（圖）接受中央通訊社專訪表示，太陽照得到的地方都有台灣人、僑胞與台商，僑胞讓台灣可是日不落國；僑胞、台商是國家力量延伸，這些力量就是國力一部分。中央社記者孫仲達攝 106年1月26日

僑務委員會委員長吳新興表示，太陽照得到的地方都有台灣人、僑胞與台商，僑胞讓台灣可是日不落國；僑胞、台商是國家力量延伸，這些力量就是國力一部分。

長期從事僑務工作的吳新興接受中央通訊社專訪談起身在海外的僑胞，希望國內民眾也能了解僑胞重要性。

他說，傳統僑社從支持國父孫中山推翻滿清至今已106年，絕大多數還是支持中華民國與國旗，這種情操令人很感動。

僑委會已成立近1世紀，歷史悠久，吳新興表示，僑委會最大成就，就是這半世紀來，在全世界培養近12萬僑生。僑委會有海外青年技術培訓班，安排僑胞子弟到台灣讀書、學技術，培養一技之長後回鄉發展事業。

在馬來西亞就有6萬僑生，吳新興說，去年8月到馬來西亞參加活動，在檳城拜訪一名海青班畢業僑生，了解僑生回鄉創業情況。這名僑生在屏東農專就讀，就是現在的屏東科技大學研習水產養殖。

這名僑生向吳新興表達感謝台灣給了他一技之長，現在從事熱帶觀賞魚的殖，能培育出世界唯一魚種；吳新興說，海青班讓這名僑生從身無分文，回鄉創業到現在身價上億，令人感動。

吳新興還提到在南非有名愛國的女性台商每天都要在廠區升中華民國旗，雖身在海外，但熱愛國家和台灣。女台商離婚後帶著兩個年幼小孩，在南非做膠帶代工，刻苦經營事業，在海外闖出一片天。他問這名台商需僑委會幫什麼忙？台商只說買不到國旗，提供國旗就好，吳新興立即交代僑務秘書，現在定期都會送國旗給這名愛國台商。

海外僑胞愛國，心繫台灣，吳新興帶領僑委會也關心、服務全球僑胞，在農曆春節前夕，吳新興特別向全球僑胞拜年。1060126

(中央社)