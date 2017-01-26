韓彈劾總統案3月中前可下結論

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南韓憲法法院院長朴漢徹昨天表示，應在3月13日前對彈劾總統朴槿惠案下結論，因此，下任總統選舉何時舉行引發關注。

南韓「亞洲經濟」今天報導，憲法法院一般會在週四作出判決，由於朴漢徹表示應在3月13日前對彈劾案下結論，憲法法院作出判決可能是在3月9日或3月2日兩個週四。

報導指出，若憲法法院裁決罷免朴槿惠案成立，根據南韓「憲法」和「公職選舉法」，南韓須從憲法法院作出判決的第2天起60天內舉行總統選舉。

法律同時規定，總統或代理總統須在選舉日50天前宣佈大選選舉日，因此代理總統黃教安將對總統選舉日做最終決定。1060126

(中央社)