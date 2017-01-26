童仲彥被控家暴 國民黨籲檢調偵辦

我要評比

中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷今天表示，台北市議員童仲彥被控家暴，已非單純家事，而是刑事案件，檢調應主動偵辦，童仲彥也應辭去台北市議員。

遭指家暴妻子引起軒然大波的童仲彥上午在社群網站臉書（facebook）表示，因家庭及個人問題，損及摯愛民主進步黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

洪孟楷上午在國民黨記者會表示，童仲彥代表民進黨選公職，如今卻不見民進黨對提名錯誤有任何道歉，總不能選前為選票說得山盟海誓，選完出事沒一句道歉。

他呼籲民進黨發揮道德良心，當全國婦女後盾，共同譴責、呼籲童仲彥辭台北市議員，民進黨也該向社會大眾道歉。1060126

(中央社)