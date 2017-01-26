川普另類事實爆紅 書商搶印1984

我要評比

由於美國總統川普政府掀起的「另類事實」風波，作家喬治‧歐威爾（George Orwell）的小說「1984」不但數十年後再版，更躍居美國暢銷書排行榜。

路透社報導，這本1949年首度發行的名著，描述狡詐的「老大哥」政府監視自己的人民，強迫他們接受「雙重思想」，或要他們同時接受相互矛盾的事實。

白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）日前上美國國家廣播公司（NBC）週日政論節日「會晤新聞界」（Meet the Press），談論川普就職典禮觀禮人數時，使用「另類事實」一詞，讓1984頓時爆紅。

若干評論家譴責康威的言論根本是「歐威爾主義」徹底展現。

腦筋動得很快的出版商Signet Classics看到1984再掀熱潮，隨即發表聲明本週已下單再版7萬5000本，公司發言人昨晚更告訴美國有線電視新聞網（CNN），這樣的再版數量較一般來得多。

曾矢言「反抗」川普移民與其他議題政策的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）西維吉尼亞分部則推文，他們已經選了1984作為本月讀書會的讀本。（譯者：中央社許湘欣）1060126

(中央社)